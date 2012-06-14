Самый маленький кроссовер Audi покажут в сентябре

Ожидается, что серийный кроссовер Q2 получит более практичное пятидверное исполнение, однако окончательное решение о том, какой именно кузов достанется модели в компании планируют принять к концу этого года. По данным источников журнала Autocar, маленький кроссовер будет построен на «фольксвагеновской» модульной платформе MQB с поперечным расположением мотора (ранее говорилось о шасси MLB с продольным расположением двигателя). Габаритная длина вседорожника составит 4150 миллиметров (на 200 миллиметров больше, чем у компактного хэтчбека A1), колесная база достигнет 2500 миллиметров (у A1 – 2470 миллиметров), а колея будет почти такой же, как и у модели Q3. Ожидается, что Audi Q2 будет предлагаться с двумя бензиновыми и тремя дизельным двигателями мощностью от 120 до 180 лошадиных сил. Моторы смогут работать в паре либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с семидиапазонным «роботом» S tronic. Модель можно будет заказать в версии с передним приводом, а также с полоноприводной трансмиссией с муфтой Haldex. Серийный вариант кроссовера Q2 дебютирует в 2015 года на моторшоу во Франкфурте.