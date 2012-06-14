Согласно первым итогам ЕГЭ по русскому языку, выпускники уральских школ стали более грамотными

Никаких особых ЧП при сдаче единого госэкзамена в этом году не произошло. Слово «ЕГЭ» перестало быть страшным, дети приняли новую форму экзамена. Можно сказать, что знание литературы и русского языка находится на достаточно высоком уровне. Было дано восемь вариантов сочинений. Ученики уже умеют писать тексты, огорчает лишь то, что они начали тиражировать привычные обороты, пишут «штампами» рассказала Ирина Вепрева.

По словам Ирины Вепревой, проверяющие ценят индивидуальные тексты, где видно авторский голос, собственное мнение.

Главный минус сочинений заключается в том, что выпускники зачастую начинают просто «переписывать» авторский текст, пересказывать его излишне подробно. «Ребята знают, что в сочинении должно быть минимум 150 слов и не комментируют авторский текст, не сворачивают его, а просто подробно пересказывают. Между тем по условиям проверки мы эти полные пересказы исключаем, потому что они не составляют сути сочинения», - говорит Ирина Вепрева.

Ирину Вепреву огорчает, что литературу сделали факультативом: «Произошла страшная вещь, ребята стали мало читать, и это сразу видно. Мы ценим, когда в сочинении школьник дает аргументацию с опорой на художественный текст. Но как относиться к подобному отрывку: «В рассказе Гоголя «Преступление и наказание» мужчина - не помню его имени - сказал: «Тварь ли я дрожащая или право имею?». Сказал - и сел. Послали на каторгу»?».

По словам Ирины Вепревой, в этом отрывке чувствуется авторский голос, причем выпускник привел этот текст к месту, но конечно, имена великих писателей и литературных персонажей надо знать.