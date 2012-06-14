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Согласно первым итогам ЕГЭ по русскому языку, выпускники уральских школ стали более грамотными
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Согласно первым итогам ЕГЭ по русскому языку, выпускники уральских школ стали более грамотными

14 июня 2012, 16:41ОбществоВалерия Лошкарева
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