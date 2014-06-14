В Нижний Тагил приедет известный писатель, лауреат премии «Национальный бестселлер»

Помимо Ильи Бояшова, в Свердловской области побывают российские писатели Александр Кабаков (автор романов «Все поправимо» и «Невозвращенец»), Леонид Юзефович (автор романа «Журавли и карлики»), уральские авторы Анна Матвеева, Игорь Сахновский и Сергей Беляков, пишет «Русская планета».

«Большая книга — встречи в провинции» — совместный проект Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека». Цель проекта — привлечение читательского внимания к лучшим произведениям современных авторов. Илья Бояшов встретится с тагильчанами 17 июня в 15.00 в читальном зале Центральной городской библиотеки. Приглашаются все желающие, вход свободный, сообщили в учреждении культуры.

Илья Бояшов родился 16 марта 1961 года в Ленинграде. Закончил исторический факультет Ленинградского государственного педагогического института имени А. И. Герцена. Работал в Центральном военно–морском музее экскурсоводом. Изучал военную историю начала XX века и историю флота. В 1989 году был принят в Союз писателей.