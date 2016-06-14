Торжественное открытие летней школы юнг состоялось в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Июньская смена началась с торжественного открытия школы. На ней юные моряки познакомились со своими преподавателями, инструкторами, которые будут обучать их морскому делу. Первое построение, напутственные слова флагманов из отряда «Кречет», завязывание галстуков, барабанная дробь, орлятский круг из родителей и друзей – все подчеркивало торжественность момента.

За летний период пребывания в школе курсантам предстоит познакомиться с устройством яхт, научиться вязанию морских узлов, управлению парусами. В их распоряжении будет 6 парусных судов.

Организаторы школы видят свою задачу в том, чтобы научить детей самостоятельности, ответственности, способности правильно принимать решения, быть хорошими товарищами. Все это поможет ребятам вырасти достойными людьми, считают они.

Фото с сайта администрации г. Нижний Тагил