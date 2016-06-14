У нас открывается школа юного шеф-повара!
14 июня 2016, 10:30ОбществоПоветкина Екатерина
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Кулинарная студия Bon Naty, предлагает программу по обучению маленьких шеф-поваров, в возрасте от 7 до 14 лет.
Кулинарная студия Bon Naty, предлагает программу по обучению маленьких шеф-поваров, в возрасте от 7 до 14 лет.
Каждый четверг под чутким руководством наших шеф-поваров Ваши детки будут учиться настоящему искусству в кулинарии, а так же мастер-класс будет проходить в сопровождении живого общения на английском языке.
Хорошее решения для проведения летних деньков. Новые эмоции с полезными знаниями!
Запись на мастер-класс и стоимость, уточняйте по телефону – 8-903-084-02-42, а так же Вы можете оставить свою заявку на электронной почте bon_naty@mail.ru
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