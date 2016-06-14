У нас открывается школа юного шеф-повара!

Кулинарная студия Bon Naty, предлагает программу по обучению маленьких шеф-поваров, в возрасте от 7 до 14 лет.

Каждый четверг под чутким руководством наших шеф-поваров Ваши детки будут учиться настоящему искусству в кулинарии, а так же мастер-класс будет проходить в сопровождении живого общения на английском языке.

Хорошее решения для проведения летних деньков. Новые эмоции с полезными знаниями!