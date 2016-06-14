В Екатеринбурге мошенник за неделю похитил более 2 миллионов рублей у 10 человек

По версии следствия, в июне 2015 года Джуманиязов обманным путем завладел деньгами десятерых пострадавших. Так, в течение одной недели он направлял сообщения на мобильные номера уральцев. В смсках значилось, что банковская карта человека была заблокирована.

В сообщении мошенник указывал контактный телефон. На него и звонили потерпевшие, чтобы «разблокировать» свою банковскую карту. Во время беседы злоумышленник просил совершить ряд действий, в результате которых у него появлялся доступ к банковским счетам пострадавших. После этого подозреваемый переводил деньги на свое имя.