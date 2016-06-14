В Екатеринбурге мошенник за неделю похитил более 2 миллионов рублей у 10 человек
Дело подозреваемого Анвара Джуманиязова, 1989 г.р., передано в суд после того, как Прокуратура Екатеринбурга подтвердила обвинительное заключение.
По версии следствия, в июне 2015 года Джуманиязов обманным путем завладел деньгами десятерых пострадавших. Так, в течение одной недели он направлял сообщения на мобильные номера уральцев. В смсках значилось, что банковская карта человека была заблокирована.
В сообщении мошенник указывал контактный телефон. На него и звонили потерпевшие, чтобы «разблокировать» свою банковскую карту. Во время беседы злоумышленник просил совершить ряд действий, в результате которых у него появлялся доступ к банковским счетам пострадавших. После этого подозреваемый переводил деньги на свое имя.
На данный момент Анвар Джуманиязов обвиняется в мошенничестве в сфере компьютерной информации по 10 эпизодам. Согласно ч. 2 ст. 159.6 УК РФ, максимальное наказание за совершение 1 такого преступления - 4 года заключения.
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