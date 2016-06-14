В Нижнем Тагиле аттракционы размещены на самовольно занятых участках

В Нижнем Тагиле парки аттракционов есть в двух местах отдыха: это парк имени Бондина и парк Победы на ГГМ. В парке Бондина прокуратура проверила 21 аттракцион. У полицейских не возникло претензий к безопасности механизмов, но было выявлено нарушение использования земельного участка:

Нашли нарушение по земле. Там деятельность осуществляют три юридических лица: муниципальное — сам парк Бондина, индивидуальный предприниматель и ООО «Тагильские аттракционы». То есть три субъекта предпринимательской деятельности осуществляют деятельность на территории парка по эксплуатации аттракционов. А земля под аттракционы выделена только парку Бондина. В связи с этим были возбуждены административные дела за самовольное занятие земельного участка. Было выписано представление рассказал журналисту TagilCity.ru Дмитрий Борисов, помощник прокурора прокуратуры Ленинского района.

С юридической точки зрения вопросов по состоянию аттракционов не было.

В парке Победы сложилась отчасти похожая ситуация. Там находятся 9 функционирующих аттракционов. Прокуратура не выявила технические нарушения, однако у собственника не оказалось документов на земельный участок. Ему было выписано предписание, возбуждено административное дело.