В Нижнем Тагиле полицией была награждена девушка, которая помогла задержать автовора (ФОТО)

Среди автомобилей, пострадавших от действий злоумышленника, был и ВАЗ-21130. Хозяйка автомобиля стала свидетельницей происходящего и стала преследовать злоумышленника, призывая прохожих помочь ей в его задержании. Один из прохожих откликнулся. Вместе они удерживали мужчину до приезда полиции.

Задержанный 35-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже был судим за имущественные преступления. По факту совершённых им правонарушений возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч.1.

Накануне в торжественной обстановке 30-летняя пострадавшая, приложившая максимальные усилия к задержанию преступника, получила цветы и памятный подарок в качестве благодарности лично из рук начальника полиции Нижнего Тагила. Полицейские отметили её смелость и активную жизненную позицию, сообщает пресс-группа УВД Нижнего Тагила.

ФОТО: Пресс-группа УВД Нижнего Тагила