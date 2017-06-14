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Экс-смотритель кладбища в Екатеринбурге за три месяца обманул горожан на 2 миллиона рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экс-смотритель кладбища в Екатеринбурге за три месяца обманул горожан на 2 миллиона рублей

14 июня 2017, 07:45Общество
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