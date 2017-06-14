Компания подростков из Нижнего Тагила устроила опасную фотосессию на крыше девятиэтажки (ВИДЕО)
Компания подростков вечером 10 июня проводила свободное время на крыше 9-ти этажного дома на ул. Пихтовая в Нижнем Тагиле.
Жительница соседнего многоквартирного дома засняла на видео, как компания подростков находилась на крыше дома №28 на ул. Пихтовая 10 июня.
На крыше дома №28 стояли подростки и фотографировались. Когда они заметили, что на них обратили внимание, они поспешили скрыться. Первым делом о присутствии детей на крыше мы сообщили в полицию поделилась в социальных сетях тагильчанка Ксения.
Видео из социальных сетей: Ксения Сафонова, 10 июня, 2017 г.
В полиции подтвердили факт обращения. В настоящее время проводится проверка.
Обращение граждан зарегистрировано. Отделом ПДН будет проведена проверка сообщили журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.
Напомним, ранее несовершеннолетние экстремалы любили собираться на крыше заброшенного комплекса зданий дома-интерната для инвалидов и престарелых на ул. Максарёва. После привлечения внимания общественности порталом TagilCity.ru, его территория была огорожена высоким забором.
© Павел Щербина, TagilCity.ru