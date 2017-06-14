Компания подростков из Нижнего Тагила устроила опасную фотосессию на крыше девятиэтажки (ВИДЕО)

Жительница соседнего многоквартирного дома засняла на видео, как компания подростков находилась на крыше дома №28 на ул. Пихтовая 10 июня.

На крыше дома №28 стояли подростки и фотографировались. Когда они заметили, что на них обратили внимание, они поспешили скрыться. Первым делом о присутствии детей на крыше мы сообщили в полицию поделилась в социальных сетях тагильчанка Ксения.