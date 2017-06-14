Проблему дефицита мужского внимания в семьях обсудили в Хабаровске (ФОТО)

В Хабаровске прошла конференция, на которой обсуждалось ответственное отцовство. Данное мероприятие проходило в Хабаровске впервые.

На конференции обсудили проблему дефицита мужского вниманиях в семьях. Также была дана оценка роли отцов в развитии духовно-нравственных ценностей, пишет «Восток-Медиа».

Депутат гордумы и член Совета Отцов Андрей Никонов рассказал, что главной целью этой конференции было объяснить важность фигуры отца в семье. А также подчеркнул, что было бы хорошо, если бы к сохранению семейного очага присоединились дедушки и бабушки.

Инициаторами проведения конференции стал Союз женщин города Хабаровска. Также в мероприятии приняли участие общественные деятели, представители городской власти, священнослужители и другие.

Помимо обсуждения данной темы самые активные отцы города получили благодарности от мэра Хабаровска Александра Соколова. По причине болезни он не присутствовал на мероприятии, потому на конференции его заменила Светлана Шевченко, заместитель главы города по социальным вопросам.

Фото: «Восток-Медиа»

Все участники мероприятия сошлись во мнении, что их тревожит духовно-нравственное здоровье семей. Для исправления ситуации в качестве решения было предложено взаимодействие с представителями разных поколений и защита традиционных ценностей семьи.

Представители из городского Совета отцов также планируют проводить воспитательные мероприятия в детских садах и школах. Помимо этого они готовы развивать взаимодействие с властями Хабаровска и продолжать деятельность «Школы молодой семьи». К этому всему будет проведен анализ опыта других регионов России по сохранению духовных ценностей семьи.