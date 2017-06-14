Тротуар на Черноморской в Нижнем Тагиле перестал «тонуть» (ФОТО)

Раньше это место было постоянно в лужах. Даже при небольшом дожде здесь уже практически невозможно было пройти рассказал редакции TagilCity.ru местный житель.

От общественного движения «Тагил без ям» была подана заявка на устранение этой проблемы. После обращения общественников на этом участке был положен новый тротуар, который находится выше прежнего уровня.

Сделали без швов, ровно. Видимых дефектов нет сообщили в группе ОД «Тагил без ям».