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Тротуар на Черноморской в Нижнем Тагиле перестал «тонуть» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тротуар на Черноморской в Нижнем Тагиле перестал «тонуть» (ФОТО)

14 июня 2017, 12:05ОбществоЕкатерина Малых
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