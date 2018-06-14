Большинство жителей России смотрели прямую линию с президентом через Интернет

Это примета нашего времени — потребители контента все больше и больше уходят в сеть. Причем начинают смотреть там не только фильмы, сериалы, но и событийные трансляции. «Прямая линия» с Владимиром Путиным — яркий тому пример прокомментировал ситуацию Алексей Бырдин, генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео».