Большинство жителей России смотрели прямую линию с президентом через Интернет
7 июня 2018 года прямую линию с президентом России Владимиром Путиным по телевизору посмотрели около 5,8 млн жителей страны, это на 20% меньше, по сравнению с 2017 годом. Люди стали чаще смотреть трансляцию через Интернет.
Количество зрителей-онлайн увеличилось почти в четыре раза, сообщает URA.RU.
Это примета нашего времени — потребители контента все больше и больше уходят в сеть. Причем начинают смотреть там не только фильмы, сериалы, но и событийные трансляции. «Прямая линия» с Владимиром Путиным — яркий тому пример прокомментировал ситуацию Алексей Бырдин, генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео».
Алексей Никушин, автор telegram-канала «Интернет-аналитика», признает, что социальные сети позволяют охватить максимальное количество пользователей, интересующихся политикой.
Издатель журнала InformationSecurity Александр Власов считает, что прямая линия с президентом еще раз доказывает две тенденции: во-первых, модернизация и прорывное развитие стоят в приоритете у государства, во-вторых, молодежь интересуется политикой, вопреки сложившимся стереотипам.
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