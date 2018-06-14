Мультфильм объясняет малышам безосновательность их страха перед сдачей крови. Юные зрители узнают о правилах подготовки к анализу, самой процедуре и том, как та скажется на их здоровье в будущем. Новая серия «Фиксиков» появилась в Интернете 8 июня. Найти ее можно на YouTube-канале fixiki. Только за прошедший уикенд эпизод посмотрели более 4,7 миллиона человек, пишет «Восток Медиа».

Работа над проектом «Фиксики» стало нашей искренней инициативой, направленной на передачу детям и их родителям положительных эмоций и приятных впечатлений, в том числе от похода к доктору, сказал директор по корпоративным коммуникациям ИНВИТРО Антон Буланов.

"ИНВИТРО детям" совместно с «Фиксиками» создали серию про анализ крови Видео

Не секрет, что дети нередко испытывают страх перед сдачей анализов. Но юным пациентам нужно посещать лабораторию так же часто, как и взрослым людям. В сохранении здоровья регулярные медицинские обследования и профилактика болезней играют большую роль.

По словам гендиректора компании «Аэроплан» Юлии Софроновой, ее структура ценит партнеров, являющихся настоящими экспертами в теме, по которой снимаются мультфильмы. Женщина уверена, что сотрудничество с ИНВИТРО помогло донести до зрителей всех возрастов объективный взгляд на необходимость посещения врачей.

Совместный с компанией «Аэроплан» проект «ИНВИТРО детям» способствовал созданию на сайте ИНВИТРО раздела с фиксиками. Мультипликационные персонажи доступно объясняют зрителям важность сдачи анализов и принцип работы медицинской лаборатории. Компания оборудовала в своих медицинских офисах детские уголки, выполненные в стиле совместного проекта. После сдачи анализов все юные пациенты получают «Диплом смелости».