Нарушения правил продажи пиротехники выявлены в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Однако по закону РФ продажа пиротехники разрешена лицам достигшим 16-ти лет. Нарушение закона предусматривает административный штраф на граждан — от 1,5 до 2 тыс. рублей, на должностных лиц — от 3 до 4 тыс. рублей, на юридических лиц от — 30 до 40 тыс. рублей.

Также, по словам старшего инспектора госпожарнадзора Татьяны Сергеевой, некоторые магазины фейерверков построены не по правилам — они должны находиться на расстоянии не менее, чем 15 метров от здания.

Все нарушения зафиксированы. Пожарная инспекция Нижнего Тагила примет меры по их устранению.