Нарушения правил продажи пиротехники выявлены в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
14 июня, 17:00Общество
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В одном из павильонов с фейерверками и прочей пиротехникой в Нижнем Тагиле сотрудники госпожарнадзора провели контрольную закупку петард. В результате чего выявлено нарушение — продавец не попросил у девушки паспорт и продал ей петарды.
Сюжеты: Нижний Тагил
Однако по закону РФ продажа пиротехники разрешена лицам достигшим 16-ти лет. Нарушение закона предусматривает административный штраф на граждан — от 1,5 до 2 тыс. рублей, на должностных лиц — от 3 до 4 тыс. рублей, на юридических лиц от — 30 до 40 тыс. рублей.
Также, по словам старшего инспектора госпожарнадзора Татьяны Сергеевой, некоторые магазины фейерверков построены не по правилам — они должны находиться на расстоянии не менее, чем 15 метров от здания.
Все нарушения зафиксированы. Пожарная инспекция Нижнего Тагила примет меры по их устранению.
Видео: Тагил-ТВ
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