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Политологи о Дне России: роль праздника в жизни россиян растет все больше
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Политологи о Дне России: роль праздника в жизни россиян растет все больше

14 июня, 19:10Общество
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