Политологи о Дне России: роль праздника в жизни россиян растет все больше

Политологи считают, что День России занял место основного государственного праздника, так как это не семейный, не домашний праздник, а массовый.

По словам политолога Глеба Павловского, характерной чертой «признанности» праздника стало то, что его заметило и полюбило подрастающее поколение россиян. Дети охотно его празднуют.

По мнению политолога Дмитрия Гусева, среди россиян есть те, кто считает 12 июня днем распада СССР. Однако с каждым годом количество этих людей уменьшается, так как растет новое поколение. У праздника стали появляться свои ритуалы: флешмобы, фестивали и т.д, что дает ему стимул для роста.

Кроме того, как отмечают российские политологи, день 12 июня на общем фоне подъема патриотизма стал знаменательной датой для всех патриотически настроенных граждан. С каждым годом все больше россиян использует День России как повод для отдыха с семьей и друзьями, повод выйти на прогулку в центре города, посетить массовые мероприятия в честь праздника, пишет газета «Новые Известия».