Собака с отрезанной на НТМК лапой прооперирована и ищет дом (ФОТО)
14 июня, 14:45Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле на НТМК волонтерам удалось поймать и забрать на лечение собаку, которой поездом отрезало лапу. Вместе с мамой были пойманы и щенки.
Сюжеты: Нижний Тагил
Собака, которой на НТМК поездом отрезало лапу, прооперирована. Животное долго мучилось от боли на территории комбината, конечность начала гнить. Волонтеры поймали животное и отвезли на операцию. Вместе с ней на передержку были доставлены ее щенки.
Как сообщают волонтеры в сообществе «Котопес-НТ», двоих щенят удалось пристроить, еще шестеро находятся на передержке.
Всех детей проглистогонили, сыворотки поставили. Были закуплены еда для мамочки и все лекарства сообщают волонтеры.
Не менее остро стоит вопрос о пристройстве собаки. Животное - инвалид и нуждается в постоянном уходе. Сейчас она набирается сил после операции и находится под наблюдением волонтеров.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: «Котопес-НТ»
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей