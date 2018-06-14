Собака с отрезанной на НТМК лапой прооперирована и ищет дом (ФОТО)

Собака, которой на НТМК поездом отрезало лапу, прооперирована. Животное долго мучилось от боли на территории комбината, конечность начала гнить. Волонтеры поймали животное и отвезли на операцию. Вместе с ней на передержку были доставлены ее щенки.

Как сообщают волонтеры в сообществе «Котопес-НТ», двоих щенят удалось пристроить, еще шестеро находятся на передержке.

Всех детей проглистогонили, сыворотки поставили. Были закуплены еда для мамочки и все лекарства сообщают волонтеры.

Не менее остро стоит вопрос о пристройстве собаки. Животное - инвалид и нуждается в постоянном уходе. Сейчас она набирается сил после операции и находится под наблюдением волонтеров.