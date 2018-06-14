Торговый центр в Ачите временно закрыт из-за нарушений пожарной безопасности (ФОТО)

В торговом центре «Ачит» были обнаружены множественные нарушения. В их числе: занижение путей эвакуации, ступени на эвакуационных лестницах разной высоты, перепады высот при выходе с лестничной клетки. Кроме того, одна из дверей эвакуационного выхода расположена против направления выхода из торгового центра, а у дверей других выходов снаружи расположены запоры, которые препятствуют открыванию без ключа.