Торговый центр в Ачите временно закрыт из-за нарушений пожарной безопасности (ФОТО)
В горе Ачите Свердловской области торговый центр был закрыт в связи с нарушениями пожарной безопасности. Проверка была проведена после трагедии в Кемерово.
В торговом центре «Ачит» были обнаружены множественные нарушения. В их числе: занижение путей эвакуации, ступени на эвакуационных лестницах разной высоты, перепады высот при выходе с лестничной клетки. Кроме того, одна из дверей эвакуационного выхода расположена против направления выхода из торгового центра, а у дверей других выходов снаружи расположены запоры, которые препятствуют открыванию без ключа.
По итогам прокурорской проверки в суд поступило требование обязать устранить все выявленные нарушения пожарной безопасности и градостроительного закона, рассказали в прокуратуре ведомства.
Поскольку на фактическое устранение всех требований понадобится время, суд постановил временно приостановить работу торгового центра. Заявление об устранении нарушений будет рассмотрено в районном суде Красноуфимска.
Фото: пресс-служба прокуратуры региона
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