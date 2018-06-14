Торговый центр в Невьянске выплатит школьнице компенсацию за падение на крыльце
14 июня, 08:30Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Невьянске 15-летняя девочка, которая упала около местного торгового центра, получила денежную компенсацию в связи с травмированием.
Инцидент произошёл в апреле 2017 года. Выходя из торгового центра по улице Карла Маркса, где располагается магазин «Монетка», девочка упала на крыльце магазина. В результате падения она получила ссадины, гематомы и ушибы. Более того, школьница порвала пуховик и джинсы.
В ходе проверки выяснилось, что плитка у торгового центра была уложена не ровно: края выпирали наружу, а металлические уголки смещены, образуя зазор.
Прокуратура по данному факту обратилась в суд Невьянска, потребовав ликвидировать выявленные ведомством нарушения. Также 15-летняя жительница города получит с юридического лица моральный вред в размере 15 тысяч рублей и материальный в размере 8 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе ведомства.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей