Торговый центр в Невьянске выплатит школьнице компенсацию за падение на крыльце

Инцидент произошёл в апреле 2017 года. Выходя из торгового центра по улице Карла Маркса, где располагается магазин «Монетка», девочка упала на крыльце магазина. В результате падения она получила ссадины, гематомы и ушибы. Более того, школьница порвала пуховик и джинсы.

В ходе проверки выяснилось, что плитка у торгового центра была уложена не ровно: края выпирали наружу, а металлические уголки смещены, образуя зазор.

Прокуратура по данному факту обратилась в суд Невьянска, потребовав ликвидировать выявленные ведомством нарушения. Также 15-летняя жительница города получит с юридического лица моральный вред в размере 15 тысяч рублей и материальный в размере 8 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе ведомства.