Умер российский режиссер Станислав Говорухин
15 июня, 00:35Общество
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14 июня в подмосковье умер российский режиссер Станислав Говорухин.
Режиссер умер на 82-м году жизни. Известно, что Говорухин тяжело болел.
С 1993 года народный артист занимал должность депутата госдумы.
Зрители знают фильмы, режиссером которых был Говорухин – это картины «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», пишет ТАСС.
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