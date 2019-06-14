46-летний екатеринбуржец подозревается в сексе с девочками из детского дома
Сегодня, 18:49ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге 46-летний мужчина подозревается в получении секс-услуг от несовершеннолетних девочек из детского дома, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Уголовное дело возбуждено по статье «Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего». Пока по делу проходит одна 17-летняя девушка, решается вопрос о признании потерпевшей еще одной екатеринбурженки.
В региональном СУ СКР также пояснили, что более подробная информация не разглашается в интересах следствия.
Как сообщается в паблике «Лампа», трое девочек из детского дома решили подзаработать и оказывали сексуальные услуги в течение полугода. Об этом стало известно после того, как одна из них проговорилась воспитателю.
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