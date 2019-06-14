46-летний екатеринбуржец подозревается в сексе с девочками из детского дома

Уголовное дело возбуждено по статье «Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего». Пока по делу проходит одна 17-летняя девушка, решается вопрос о признании потерпевшей еще одной екатеринбурженки.

В региональном СУ СКР также пояснили, что более подробная информация не разглашается в интересах следствия.