Мэр Нижнего Тагила проинспектировал «Уральский огонек»

В распоряжении отдыхающих в «Уральском огоньке» — отремонтированные в этом году фонтан, беседки, спортивные площадки, футбольный дартс, уличные тренажеры. Большой популярностью у ребят пользуется пресс-центр, где установлены пять новых компьютеров, на которых дети могут монтировать видеоролики и осваивать азы медийного производства. Каждую смену юные корреспонденты выпускают газету, в ней во время визита свои пожелания оставил глава города. Школьники подготовили к приезду Владислава Пинаева номера самодеятельности.

В этом году мы хорошо подготовили наши загородные лагеря к приему ребят. Надеюсь, что они хорошо отдохнут и наберутся сил,сказал глава Нижнего Тагила.