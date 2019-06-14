Мэр Нижнего Тагила проинспектировал «Уральский огонек»
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев посетил оздоровительный лагерь «Уральский огонек», сообщает пресс-служба администрации города.
В распоряжении отдыхающих в «Уральском огоньке» — отремонтированные в этом году фонтан, беседки, спортивные площадки, футбольный дартс, уличные тренажеры. Большой популярностью у ребят пользуется пресс-центр, где установлены пять новых компьютеров, на которых дети могут монтировать видеоролики и осваивать азы медийного производства. Каждую смену юные корреспонденты выпускают газету, в ней во время визита свои пожелания оставил глава города. Школьники подготовили к приезду Владислава Пинаева номера самодеятельности.
В этом году мы хорошо подготовили наши загородные лагеря к приему ребят. Надеюсь, что они хорошо отдохнут и наберутся сил,сказал глава Нижнего Тагила.
В рамках подготовки к этому оздоровительному сезону в лагере «Антоновский» в эксплуатацию ввели новый корпус на 60 человек, в лагере «Баранчинские огоньки» реализован целый комплекс мероприятий по приведению в порядок жилых зданий и хозяйственных построек. В лагерях «Звездный» и «Сосновый бор» появились новые спортплощадки.