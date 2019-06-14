Митинг в Иркутске: предприниматели требуют остановить снос торговых точек

Собравшиеся на мероприятии в составе более тысячи человек предприниматели выразили свое несогласие с политикой мэра и местной администрации, которые они проводят в отношении к малому и среднему бизнесу. Только за минувший год ликвидировали примерно четыре тысячи компаний. Кроме всего, за период нахождения на должности главы города Дмитрия Бердникова, там снесли тысячу торговых павильонов, сообщает irk.today.

Участниками митинга было выдвинуто требованием к местным властям о том, чтобы они уделили внимание проблемам малого и среднего бизнеса и больше не сносили нестационарные торговые объекты.

Как рассказали иркутские бизнесмены, администрация убрала из схемы около 900 объектов нестационарной торговли. Владельцам остается только получать уведомления о демонтаже. Предприниматель и организатор митинга Василиса Извечная не сомневается, что такая политика ведет к тому, что в Иркутске малый бизнес будет уничтожен.

Бизнесмены города готовы к общению с властью и предлагают администрации некоторые готовые решения. Например, речь идет о том, чтобы совместно с владельцами НТО разработать и ввести программу сохранения и развития киосков и павильонов в Иркутске. Кроме этого. Они предлагают вместе с представителями бизнеса создать программу по развитию «магазинов шаговой доступности», а также снова привести в действие работу координационного совета по малому и среднему предпринимательству.