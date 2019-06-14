Российская Национальная ассоциация горных инженеров удостоилась признания за рубежом

Это соглашение свидетельствует о том, что горняки из Великобритании передали своим коллегам в РФ право на аккредитацию специалистов минерально-сырьевых компаний на статус «Профессиональный инженер» и «Привилегированный инженер». То есть, отечественные горняки, геологи, химики теперь получили право проведения международной сертификации сотрудников добывающих и перерабатывающих компаний по лицензии IOM3. После осуществления оценки качества знаний и навыков, и при условии соответствия введенным стандартам, англичане будут выдавать специалистам из России соответствующие документы, пишет forpost-sz.ru.

«Мы работаем в эпоху невиданных ранее вызовов. Речь идет о климатических изменениях, увеличении населения и сокращении легкодоступного сырья. Во многом именно профессионализм горных инженеров может выступить главным фактором для качественного ответа на эти вызовы» - пояснил Колин Чёрч.

Кроме этого, британский сертификат также признается внутри Евросоюза. Это относится к крупнейшим мировым государствам, таким как РФ, Америка, Австралия, Южная Африка, Бразилия, Китай. Благодаря принятию данной системы, можно будет повысить статус российских инженеров, в частности, за рубежом.

Разработкой системы оценки для инженеров из России займется британский IOM3. Специалисты Лондонского института создадут подход к оценке качества горных специалистов и составят список минимальных знаний для таких специалистов.

«После окончания обучения и прохождения практики по своей специализации, молодые специалисты учатся по программе «Профессиональные стандарты». После успешной сдачи экзамена комиссии аттестованных экспертов Национальной ассоциации горных инженеров, им вручают сертификат на звание «Профессиональный горный инженер». Их имена вносятся в международный реестр и признают во всех странах мира как документ, подтверждающий высокий статус его обладателя», - сказал глава Горного университета Владимир Литвиненко.