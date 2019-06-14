СКР начал проверку после отравления сотрудниц «Водоканала» в Екатеринбурге
Сегодня, 13:04ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Следователи организовали проверку по сообщению об отравлении в цехе «Водоканала» в Екатеринбурге двух сотрудниц предприятия, сообщает СУ СКР по региону.
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В настоящий момент женщины находятся в реанимации. В больницу они поступили минувшей ночью из цеха «Водоканала», расположенного на улице Гагарина.
По предварительной информации, женщинам стало плохо из-за отравления веществом, применяемым в производственном цикле. Ранее сообщалось, что работницы отравились хлором. Обстоятельства инцидента будут установлены в ходе доследственной проверки.
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