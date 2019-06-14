Стенд Свердловской области на ИННОПРОМе оборудуют переговорными площадками
Сегодня, 20:15ОбществоФото: Департамент информационной политики
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Стенд, который представит Свердловская область на ИННОПРОМЕ, будет оборудован двумя площадками для переговоров, сообщает департамент информполитики региона.
Стенд будет оформлен в экостиле. На площадке будет представлено пять зон, одна из которых будет посвящена 85-летию Свердловской области, вторая — десятилетию промышленной выставки.
В двух зонах будут оборудованы две переговорные площадки. На «Бирже контактов» можно будет забронировать столы для переговоров. В «Зоне консультаций» будут работать уполномоченный по защите прав предпринимателей, Уральского Конгресс Бюро и фонда поддержки предпринимателей. За время работы выставки площадки посетят около тысячи предпринимателей.
ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. В этом году на нее приедут представители 80 стран.
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