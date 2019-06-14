Стенд Свердловской области на ИННОПРОМе оборудуют переговорными площадками

Стенд будет оформлен в экостиле. На площадке будет представлено пять зон, одна из которых будет посвящена 85-летию Свердловской области, вторая — десятилетию промышленной выставки.

В двух зонах будут оборудованы две переговорные площадки. На «Бирже контактов» можно будет забронировать столы для переговоров. В «Зоне консультаций» будут работать уполномоченный по защите прав предпринимателей, Уральского Конгресс Бюро и фонда поддержки предпринимателей. За время работы выставки площадки посетят около тысячи предпринимателей.