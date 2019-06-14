Тагильчанка пикетировала офис «Планеты» из-за условного приговора владельцу-садисту

Пикет проходит у офиса «Планеты» на Ленинградском проспекте. Девушка вышла с плакатом с надписью «Я против истязания детей! #отключаюпланету Требую справедливого наказания для Юдина!»

Как рассказала Маргарита корреспонденту TagilCity.ru, после пикета она планирует рассторгнуть договор с провайдером, так как «подчинённые были в курсе действий Юдина и по сути это политика компании».

Это моя позиция как матери. Такие люди на мой взгляд не должны ходить на свободе. Если у человека с психикой не всё в порядке, он, наверное, будет повторять всё это. И пострадают другие дети. А также я хочу запустить хештег, который, надеюсь, приведёт к тому, что люди будут отказываться от оператора «Планета». Несмотря на то, что Юдин не является гендиректором, всё происходило с молчаливого согласия сотрудников. Люди всё видели, но никто не говорил ни слова, все молчали. И это ужасно. Виновата вся компания, которая позволила этому случиться, позволила Юдину совершать, что он совершал,объяснила свою позицию Мурзина.

Офис-менеджер «Планеты» рассказала, что узнала о деле Юдина только накануне и не знает, как комментировать решение суда.

Напомним, Юрию Юдину было предъявлено обвинение по трём эпизодам насилия над несовершеннолетними. По показаниям экс-сотрудников компании, Юдин организовал секту, где проводил различные ритуалы с участием своих сотрудников и их детей. В середине августа 2018 года Юдин покинул пост гендиректора «ITM Холдинга», но остался владельцем 30% акций компании. В сентябре 2018 года дело было переквалифицировано со статьи «Истязание» на «Побои», что позволило освободить бизнесмена. Однако позже дело вернули на пересмотр. Сегодня, 14 июня, Пригородный суд Свердловской области приговорил его к четырём годам условного лишения свободы. Решение вызвало резкое недовольство в соцсетях, пользователи требуют для Юдина реального лишения свободы.