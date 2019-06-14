В Екатеринбурге бизнесмены попросят Путина о помощи в сохранении киосков и ларьков

Собрание екатеринбургских предпринимателей прошло 14 июня в Центре международной торговли. Они подготовили письма губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и президенту РФ Владимиру Путину. Также планируют поднять вопрос о сохранении ларьков и киосков во время прямой линии с президентом 20 июня.

Главные претензии бизнесменов касаются того, что в конце апреля администрация Екатеринбурга представила новую концепцию размещения нестационарных объектов на территории города. Согласно указанию мэра Александр Высокинского, к 2021 году из центра города должно исчезнуть 1,5 тысячи киосков, останется только 835 торговых точек в спальных районах и на окраинах. В эти точках можно будет продавать печатную продукцию, мороженое, прохладительные напитки, ритуальные принадлежности, а также оказывать бытовые услуги и автосервис. Лотки с овощами и фруктами новой схемой зонирования не предусмотрены.

То есть не важно, сколько человек работал, сколько вложил в реконструкцию, все по новой, объекты которые остаются — выносятся на торги,возмущается один из участников встречи Андрей Бузилов.

Власти города бизнесменов услышали и отреагировали на их запросы. На следующей неделе с предпринимателями планирует встретиться губернатор Евгений Куйвашев.