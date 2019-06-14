В Екатеринбурге экс-сотрудник ДПС получил 3 года колонии за взятку в 50 тысяч рублей
Сегодня, 19:40ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге бывший инспектор ДПС не составил административный протокол на пьяного водителя, за что получил взятку, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
В марте 2019 года инспектор ДПС остановил автомобиль, водитель которого был пьян. Чтобы правоохранитель не составлял административный протокол, водитель предложил ему 50 тысяч рублей. Деньги находились на карточке жены водителя автомобиля. Мужчина снял денежные средства и передал их инспектору.
Преступление удалось выявить с помощью жены водителя, которая заявила в полицию о вымогательстве денег у ее мужа.
По решению суда, бывший сотрудник ДПС приговорен к 3 годам тюрьмы.
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