В Екатеринбурге экс-сотрудник ДПС получил 3 года колонии за взятку в 50 тысяч рублей

В марте 2019 года инспектор ДПС остановил автомобиль, водитель которого был пьян. Чтобы правоохранитель не составлял административный протокол, водитель предложил ему 50 тысяч рублей. Деньги находились на карточке жены водителя автомобиля. Мужчина снял денежные средства и передал их инспектору.