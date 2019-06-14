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В Екатеринбурге экс-сотрудник ДПС получил 3 года колонии за взятку в 50 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге экс-сотрудник ДПС получил 3 года колонии за взятку в 50 тысяч рублей

Сегодня, 19:40ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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