В Екатеринбурге на разрисовавшего памятник Ельцина мужчину завели уголовное дело

Инцидент произошел 9 июня — красной краской были разрисованы буквы на постаменте. 60-летнего Георгия задержала охрана Ельцин Центра и передала в руки полиции, памятник в этот же день отмыли рабочие.

Теперь мужчине грозит минимально штраф в размере 40 тыс. рублей и максимально арест на срок до 3 месяцев. При этом, как сообщила полиция, Георгий не в первый раз попадал в поле зрения правоохранительных органов.

В 90-х годах привлекался по статье 206 УК РСФСР («Хулиганство»), а в 2006 году привлекался по статье 130 УК РФ («Клевета»), но дело закончилось примирением сторон,рассказал начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.

На данный момент подозреваемый находится под подпиской о не выезде.

2 В Екатеринбурге неизвестные разрисовали памятник Борису Ельцину Фото Происшествие произошло возле Ельцин Центра. Вандалы разрисовали краской из баллончика буквы под постаментом, сообщает «ЕТВ».