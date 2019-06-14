В Екатеринбурге на разрисовавшего памятник Ельцина мужчину завели уголовное дело
Екатеринбуржец по имени Георгий может предстать перед судом по обвинению в вандализме. Мужчину обвиняют в том, что он разрисовал памятник Борису Ельцину краской, сообщает Znak.
Инцидент произошел 9 июня — красной краской были разрисованы буквы на постаменте. 60-летнего Георгия задержала охрана Ельцин Центра и передала в руки полиции, памятник в этот же день отмыли рабочие.
Теперь мужчине грозит минимально штраф в размере 40 тыс. рублей и максимально арест на срок до 3 месяцев. При этом, как сообщила полиция, Георгий не в первый раз попадал в поле зрения правоохранительных органов.
В 90-х годах привлекался по статье 206 УК РСФСР («Хулиганство»), а в 2006 году привлекался по статье 130 УК РФ («Клевета»), но дело закончилось примирением сторон,рассказал начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.
На данный момент подозреваемый находится под подпиской о не выезде.
Памятник первому президенту России подвергался нападению вандалов и ранее. В 2012 году его облили краской, в 2017 — повесили плакат с оскорблениями и пытались поджечь постамент.