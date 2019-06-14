В Ивделе мужчина предстанет перед судом за покушение на изнасилование

23 апреля этого года обвиняемый находился в гаражном боксе в компании своей знакомой. Будучи под воздействием алкоголя, мужчина решил вступить с женщиной в интимную связь. Однако она дала ему отпор. Мужчина ударил ее несколько раз молотком в область лица. Потерпевшая вырвалась и смогла сбежать. На улице она привлекла внимание проходившего мимо мужчины, который оказался сотрудником полиции.