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#домахорошо
В Ивделе мужчина предстанет перед судом за покушение на изнасилование
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Ивделе мужчина предстанет перед судом за покушение на изнасилование

Сегодня, 09:54ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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