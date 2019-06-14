В Ивделе мужчина предстанет перед судом за покушение на изнасилование
Сегодня, 09:54ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Следственный отдел по городу Ивдель завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летнего ранее судимого мужчины, обвиняемого в нападении на женщину с целью изнасилования, сообщает СУ СК по Свердловской области.
23 апреля этого года обвиняемый находился в гаражном боксе в компании своей знакомой. Будучи под воздействием алкоголя, мужчина решил вступить с женщиной в интимную связь. Однако она дала ему отпор. Мужчина ударил ее несколько раз молотком в область лица. Потерпевшая вырвалась и смогла сбежать. На улице она привлекла внимание проходившего мимо мужчины, который оказался сотрудником полиции.
Сотрудник правоохранительных органов доставил женщину в медучреждение и принял участие в задержании подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование».
В настоящий момент утверждено обвинительное заключение, дело направлено в суд.
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