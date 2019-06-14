В Нижнем Тагиле пранкера задержали по подозрению в распространении наркотиков

10 июня на Октябрьском проспекте молодой человек снимал очередной розыгрыш. Он подходил к незнакомым людям и предлагал им пакет с белым веществом, которое, по сценарию, является наркотиком. На самом деле в пакете была мука. На Руслана обратили внимание сотрудники ППС, дежурившие поблизости в автомобиле. Пранкер решил пройти мимо них, в этот момент правоохранители вышли к нему и предложили проследовать в авто.

Пранкера отвезли в отдел полиции. С его слов, его там узнали и вскоре отпустили без составления протокола.

Видео Видео: Инстаграм/ pris_rus

В феврале этого года Руслана оштрафовали на 10 тысяч рублей за танцы на дороге. Молодой человек с друзьями создал помеху движению и нарушение общественного порядка на центральной улице города. В интервью корреспонденту TagilCity.ru Руслан рассказал, что не видит ничего плохого в своем поступке:

По сути, я ничего не сделал. Ну прошли мы втроем по проезжей части, это длилось минуты три. Нам никто не сигналил, никто не говорил плохого. Мы же не всю дорогу перекрыли, только одну полосу.