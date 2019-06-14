В Нижнем Тагиле объявили о снятии режима ЧС после взрыва в жилом доме на Гальянке

Официально режим будет снят сегодня, 14 июня, в 20:00. По заявлению мэрии, решение было принято в связи с окончанием аварийно-спасательных работ в доме, где произошёл взрыв.

Напомним, ЧП случилось 11 июня. В одной из квартир дома произошёл взрыв. В результате погиб 27-летний хозяин квартиры и пострадала женщина. Жильцы подъезда были эвакуированы. После обследования здания специалисты заявили, что нахождение в нем представляет опасность. Прокуратура организовала проверку. По предварительной версии, взрыв случился из-за утечки бытового газа.