В Нижнем Тагиле объявили о снятии режима ЧС после взрыва в жилом доме на Гальянке
Сегодня, 17:05ОбществоФото: TagilCity.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Мэрия Нижнего Тагила объявила о снятии режима чрезвычайной ситуации в городе, который ввели из-за взрыва в жилом доме на Черноисточинском шоссе. Соответствующее указание подписал мэр Владислав Пинаев.
Сюжеты: Нижний Тагил
Официально режим будет снят сегодня, 14 июня, в 20:00. По заявлению мэрии, решение было принято в связи с окончанием аварийно-спасательных работ в доме, где произошёл взрыв.
Напомним, ЧП случилось 11 июня. В одной из квартир дома произошёл взрыв. В результате погиб 27-летний хозяин квартиры и пострадала женщина. Жильцы подъезда были эвакуированы. После обследования здания специалисты заявили, что нахождение в нем представляет опасность. Прокуратура организовала проверку. По предварительной версии, взрыв случился из-за утечки бытового газа.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей