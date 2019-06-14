В Нижнем Тагиле восстановление дома после взрыва газа обойдется в 7 миллионов рублей

По предварительным подсчетам ремонт поврежденного подъезда и квартир обойдется в семь миллионов рублей. Строителям предстоит восстановить контур здания, провести проводку и смонтировать трубы коммуникаций. В пострадавших квартирах проведут косметический ремонт: побелят потолки, заменять обои и линолеум.

До 18 июня заменят поврежденные окна на новые стеклопакеты, до 25 июня проведут замену дверей. Планируется установить 28 окон и 10 дверных блоков.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев лично контролирует ситуацию, для этого на месте был оперативно создан штаб ЧС. Жителям пострадавшего подъезда было предложено временное жилье из маневренного фонда, однако предложением никто не воспользовался. Жильцам также разъяснено, как можно получить компенсацию.