В Свердловской области появятся школы и вузы по образу финских

Куйвашев побывал в Финляндии в апреле. Тогда он написал на своей странице в соцсети, что увиденные им образовательные учреждения отличается от российских школ.

Много воздуха, много свободного пространства, крайне демократичная и открытая атмосфера, писал Евгений Куйвашев.

14 июня прошла работая встреча губернатора с председателем совета директоров ЧТПЗ Андреем Комаровым. Именно он первым выразил готовность заняться проектом. Всего планируется реализовать пять экспериментальных проектов, в числе которых строительство не только школ, но и вузов.