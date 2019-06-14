В Свердловской области появятся школы и вузы по образу финских
Сегодня, 19:23ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил создать в регионе учебные заведения по типу финских, сообщает департамент информполитики.
Куйвашев побывал в Финляндии в апреле. Тогда он написал на своей странице в соцсети, что увиденные им образовательные учреждения отличается от российских школ.
Много воздуха, много свободного пространства, крайне демократичная и открытая атмосфера, писал Евгений Куйвашев.
14 июня прошла работая встреча губернатора с председателем совета директоров ЧТПЗ Андреем Комаровым. Именно он первым выразил готовность заняться проектом. Всего планируется реализовать пять экспериментальных проектов, в числе которых строительство не только школ, но и вузов.
По выработанной концепции первое образовательное заведение нового формата должно быть построено по типу кампуса и находиться за городом.
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