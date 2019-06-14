Суд приговорил владельца «Планеты» за истязание детей к четырём годам условно

При этом судья Евгения Мулькова назначила Юдину испытательный срок три года. Прокуратура заявила, что после получения копии приговора изучат доказательную базу и примут решение об апелляции. Ранее обвинитель запрашивал для Юдина пять лет колонии общего режима.

Перед заседанием защита обвиняемого пожаловалась на СМИ за создание общественного «всплеска». Накануне были опубликованы видео, в которых Юрий Юдин «воспитывает» детей: на одного он надел электрический ошейник, чтобы тот бил током сам себя. Его представитель Тимофей Тюрин заявил, что в действиях журналистов усматривается нарушение статьи «Разглашение данных предварительного расследования», и он будет настаивать на их привлечении к уголовной ответственности. Сам Юдин на вопросы корреспондентов не отвечал.