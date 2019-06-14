Суд приговорил владельца «Планеты» за истязание детей к четырём годам условно
Пригородный суд Свердловской области вынес приговор владельцу интернет-провайдера «Планета» («ITM Холдинг») Юрию Юдину, обвиняемому в истязании несовершеннолетних. Он получил четыре года условного лишения свободы.
При этом судья Евгения Мулькова назначила Юдину испытательный срок три года. Прокуратура заявила, что после получения копии приговора изучат доказательную базу и примут решение об апелляции. Ранее обвинитель запрашивал для Юдина пять лет колонии общего режима.
Перед заседанием защита обвиняемого пожаловалась на СМИ за создание общественного «всплеска». Накануне были опубликованы видео, в которых Юрий Юдин «воспитывает» детей: на одного он надел электрический ошейник, чтобы тот бил током сам себя. Его представитель Тимофей Тюрин заявил, что в действиях журналистов усматривается нарушение статьи «Разглашение данных предварительного расследования», и он будет настаивать на их привлечении к уголовной ответственности. Сам Юдин на вопросы корреспондентов не отвечал.
Напомним, Юрию Юдину было предъявлено обвинение по трём эпизодам насилия над несовершеннолетними. По показаниям экс-сотрудников компании, Юдин организовал секту, где проводил различные ритуалы с участием своих сотрудников и их детей. В середине августа 2018 года Юдин покинул пост гендиректора «ITM Холдинга», но остался владельцем 30% акций компании. В сентябре 2018 года дело было переквалифицировано со статьи «Истязание» на «Побои», что позволило освободить бизнесмена. Однако позже дело вернули на пересмотр.