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#домахорошо
Суд приговорил владельца «Планеты» за истязание детей к четырём годам условно
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Суд приговорил владельца «Планеты» за истязание детей к четырём годам условно

Сегодня, 12:46ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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