Жители Екатеринбурга пожаловались Путину на «резиновую школу» в Краснолесье

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня. Родители учащихся школы № 181 в микрорайоне Краснолесье в Екатеринбурге сняли видеообращение главе государства, в котором просят вмешательства президента. Авторы послания сообщают, что школа № 181 рассчитана на 800 учеников, а в 2019 году там будут учиться 2000 детей. Для размещения школьников чиновники предлагают переоборудовать под кабинеты спортзал, учительскую, кабинет труда, директора и бассейн.

Предлагают вместить в классы 25 кв. м по 40 детей. Предлагают сделать различное время для звонков с уроков, чтобы избежать очередей в туалеты и старшие дети не раздавили младших на переменах, цитирует текст записи ЕАН.

Также родители учащихся школы № 181 обращают внимание на то, что департамент образования в качестве решения проблемы предлагает «потерпеть 10 лет», пока наступит спад рождаемости.

Также в обращении говорится о том, что директор школы уже 10 лет «выбивает от властей пристрой к школе». За это время в микрорайоне построено рекордное по России количество жилья.

Наши многочисленные обращения в Администрацию города привели к нулевому результату. Местные власти без Вашего вмешательства не в состоянии решить земельные споры с застройщиками и выделить место и средства для строительства остро необходимых школ и садиков в нашем районе, сообщают активисты.

В завершении, родители просят президента Владимира Путина построить новую школу в микрорайоне.

На повестке дня вопрос о вынужденном вводе третьей смены в школе 181 Краснолесья города Екатеринбурга! Наша школа первая в таком положении, но на очереди школы и в остальных районах, рассказали авторы видеообращения.

Авторы видеозаписи уже записали ролик, однако специалисты еще монтируют видеозапись, чтобы уложиться в регламентированное время.