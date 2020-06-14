Кандидат в космонавты из Екатеринбурга проходит тренировки в невесомости

Тренировки проходят на борту самолёта-лаборатории Ил-76 МДК. На этапе подготовки кандидатам нужно совершить 10 полетов. Полеты проводятся с подмосковного аэродрома Чкаловский в диапазоне высот от шести додевяти тысяч метров. До совершения полетов кандидаты изучили в теории методику выполнения полетов в невесомости, а также технические характеристики самолета. На борту вместе с группой находится врач.