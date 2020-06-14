Кандидат в космонавты из Екатеринбурга проходит тренировки в невесомости
Сегодня, 15:20ОбществоФото: Роскосмос
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Кандидат в космонавты Евгений Прокопьев из Екатеринбурга проходит тренировки в невесомости. Об этом сообщает Роскосмос.
Тренировки проходят на борту самолёта-лаборатории Ил-76 МДК. На этапе подготовки кандидатам нужно совершить 10 полетов. Полеты проводятся с подмосковного аэродрома Чкаловский в диапазоне высот от шести додевяти тысяч метров. До совершения полетов кандидаты изучили в теории методику выполнения полетов в невесомости, а также технические характеристики самолета. На борту вместе с группой находится врач.
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Замруководитель испытательно-тренировочной бригады Руслан Ельцов рассказал, что кандидаты в космонавты демонстрируют хорошую координацию и переносимость перегрузок.
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