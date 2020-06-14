Куйвашев запретил ветеранам приходить на парад Победы в Екатеринбурге
Сегодня, 10:43ОбществоФото: Официальный сайт губернатора Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Евгений Куйвашев напомнил, что в Свердловской области все еще действуют ограничения для людей старше 65 лет. По этой причине ветеранов на параде Победы быть не должно. Об это губернатор написал в Instagram.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Глава региона отметил, что каждый день в регионе фиксируется более 200 случаев заражения коронавирусом. В такой обстановке, по словам Куйвашева, ветераны на параде 24 июня в Екатеринбурге, присутствовать не должны.
Про проведение парада мы ещё посмотрим. В любой ситуации я, прежде всего, руководствуюсь заботой о здоровье людей, написал губернатор.
Также Евгений Куйвашев призвал свердловчан поддержать его и рассказать пожилым людям, что трансляцию парада можно будет увидеть по телевизору.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей