Куйвашев запретил ветеранам приходить на парад Победы в Екатеринбурге

Глава региона отметил, что каждый день в регионе фиксируется более 200 случаев заражения коронавирусом. В такой обстановке, по словам Куйвашева, ветераны на параде 24 июня в Екатеринбурге, присутствовать не должны.

Про проведение парада мы ещё посмотрим. В любой ситуации я, прежде всего, руководствуюсь заботой о здоровье людей, написал губернатор.