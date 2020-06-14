Оранжевые облака, труба на пруду и столетние останки. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Эта неделя была богата новостями на экологические темы. Так, с понедельника тагильчане массово жаловались на неприятный запах и оранжевые облака над городом. Экологи сообщают, что это выбросы с предприятий. Однако странно, что за это время УГМС не зафиксировало превышений ПДК загрязняющих веществ. А на сайте Росгидромета последние данные мониторинга опубликованы более двух месяцев назад.

В Нижнем Тагиле Росгидромет не фиксирует превышений, несмотря на облако из выбросов

Еще с прошлого года тянется проблема с трубой на Черноисточинском пруду. Она якобы идет в водоем из шламонакопителя. Осенью прошлого года «Водоканал-НТ» обвинили в сливе стоков через нее. Потом трубу заварили, а «Водоканал» слив воды отрицал. Позже заглушка была срезана, а организация обратилась в полицию с заявлением о порче имущества. Наконец-то точка в данном вопросе поставлена. Минприроды обязало «Водоканал-НТ» провести демонтаж трубы.

Минприроды обязало «Водоканал-НТ» убрать скандальную трубу на Черноисточинском пруду

Тагильчане продолжают жаловаться на дома на ГГМ, построенные СК «Тагил». Они отмечают, что проблем в строениях масса: от мелких недочетов, до трещинах в панелях.

Построенные банкротящейся СК «Тагил» дома на ГГМ продолжают покрываться трещинами

Не покидает Нижний Тагил и тема коронавируса. Так, тагильчанка, забеременевшая перед пандемией, рассказала, с какими проблемами ей пришлось столкнуться. Тут есть все: и разлука с ребенком, и равнодушие чиновников, и сложности с тестированием на «корону».

«Страшно рожать в такой стране». Как тагильчанка пережила беременность в пандемию

Пандемия не только отправила школьников на «дистанционку», но и лишила их летнего отдыха в школьных лагерях. По крайне мере, пока. Они все-же начнут работу, но чуть позже, а также организуют особые условия для обеспечения безопасности здоровья юных жителей города.

Отдохнуть и не заболеть. Стоит ли отдавать ребенка в детский лагерь в Нижнем Тагиле

Неблагоприятная эпидемическая ситуация пока не позволяет открыться торговым центрам. Журналисты узнали, как сейчас живут ТЦ и как борются с «коронакризисом».

«Выручка — абсолютный ноль». Как выживают ТЦ в Нижнем Тагиле во время самоизоляции

А еще неделя запомнилась страшной находкой на ЕВРАЗ «НТМК». Во время земляных работ на коксохимическом производстве были найдены человеческие останки. На место выезжали специалисты из следственного комитета. Фрагменты тела направлены на экспертизу. Оказалось, что им более 100 лет.