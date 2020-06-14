Проклявший санврачей уральский священник отказался покидать церковь без полиции
Сегодня, 10:38ОбществоФото: скриншот видео с канала на YouTube Всеволода Могучева
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Основатель Среднеуральского женского монастыря, скандальный отец Сергий сообщил, что церковь он покинет только, когда его выгонит полиция, сообщает ИА «Уральский меридиан».
Накануне священник записал на видео обращение митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу.
Он попросил принять решение о его судьбе, а также монастыря, который был построен в честь Пресвятой Богородицы. Схигумен читал обращение по листку и запинался.
Ранее стало известно, что на Николая Романова был подан иск за распространение фейковой информации о коронавирусе. Заседание назначено на конец июня. Из-за призыва не верить в новую инфекцию, а также проклятие тех, кто закрывает храмы из-за пандемии, схигумену было запрещено проповедовать и проводить литургии, а также носить наперстный крест до епархиального суда.
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