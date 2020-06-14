Проклявший санврачей уральский священник отказался покидать церковь без полиции

Он попросил принять решение о его судьбе, а также монастыря, который был построен в честь Пресвятой Богородицы. Схигумен читал обращение по листку и запинался.

Ранее стало известно, что на Николая Романова был подан иск за распространение фейковой информации о коронавирусе. Заседание назначено на конец июня. Из-за призыва не верить в новую инфекцию, а также проклятие тех, кто закрывает храмы из-за пандемии, схигумену было запрещено проповедовать и проводить литургии, а также носить наперстный крест до епархиального суда.