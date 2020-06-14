Самоизоляция, день семьдесят пятый. Что происходит в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле за минувшие сутки с 13 по 14 июня было подтверждено восемь новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее количество зараженных составило 364 человека.

Жители города стали массово выезжать на загородный отдых, несмотря на то, что в регионе действует режим самоизоляции. Так, например, в один из будних дней на Леневском водохранилище дорога была заполнена припаркованными автомобилями.

Тагильчане уехали самоизолироваться на Леневское водохранилище

Большинство турбаз на Урале в этом году работать не будут. Об этом сообщает «Тагильский рабочий». Причиной стали правила, утвержденные совместно Роспотребнадзором и Ростуризмом. Одним из основных требований является наличие в номере отдельного и туалета и ванной. Большинство турбаз не могут выполнить данное требование.

На такие базы, как наша, едут те, кто не может себе позволить платить по 4-5 тысяч в сутки за хороший номер с удобствами. Любители природы, рыбалки. У нас цены начинаются от 600 рублей за ночь в номерах без удобств. Если эти корпуса не откроются, наверное, поднимем цену в других корпусах и домиках. Мы продолжаем платить коммуналку, зарплату сотрудникам. Нужно будет компенсировать сокращение прибыли, а еще закупить всякие антисептики и на что-то содержать постройки, рассказал изданию владелец одной из баз отдыха.

Также сообщается, что базы отдыха «Демидовская усадьба» и «Лукоморье» уже ожидают тагильчан. Проведены все необходимые мероприятия, а также выполнены условия для открытия.

Кроме того, открыл свои двери и парк «Река Чусовая». Однако там отметили, что в майские праздники, несмотря на все ограничения, многие выехали на природу. Инспекторы парка в результате рейдов изъяли 11 сетей для рыбной ловли, затушили несколько костровищ после отдыхающих, а также был выявлен факт незаконной охоты.

При этом некоторые люди в выходные решают прогуляться по магазинам. Об этом можно судить по тому, сколько автомобилей на парковках крупных супермаркетов.

Вот так выглядит парковка возле Ленты на Гальянке.

А это парковка уже на Вые возле Мегамарта.

Парковка у Мегамарта Фото: скриншот с камер «Сети Тагила»

Торговые центры Нижнего Тагила постепенно начинают готовиться к полному открытию. Так, о подготовке к работе в полную силу заявил ТРЦ «КИТ» на своей странице «Вконтакте».

Нами приняты меры профилактики и усилен санитарный контроль на всей территории ТРЦ. Проводится обработка всех поверхностей дезинфицирующими средствами. Особое внимание мы уделяем поверхностям, с которыми соприкасаются посетители и работники торгового центра: лестничным перилам, поручням, дверным ручкам и кабинам лифта, а сотрудники выходят на работу в средствах индивидуальной защиты, сообщается на странице ТРЦ.

ТУРАГЕНТСТВО CORAL TRAVEL сообщило на своей странице «Вконтакте», что открыты ранние бронирования на отдых за границей. Так, предлагается посетить Доминикану, Кипр, Крым, Анапу и другие места.

Школы танцев тоже не сидят сложа руки в режиме самоизоляции. Они проводят занятия в дистанционном режиме. Например, предлагает такую возможность школа танцев SEVENTEEN. Об этом она сообщает на своей странице «Вконтакте».

В Свердловской области количество заболевших коронавирусом увеличилось на 254 человека, из них 200 случаев подтверждены в Екатеринбурге. В общей сложности инфекция выявлена у 9325 человек. Отмечается, что выздоровели 123 человека, а общее количество выздоровевших составляет 4144 человека. При этом за сутки не подтверждено ни одного летального случая. Число скончавшихся по-прежнему составляет 50 человек.