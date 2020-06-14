Свердловчанин добился подключения к аппарату ИВЛ только после звонка в Москву

Он попросил врачей подключить его к аппарату ИВЛ, однако ему сказали, что свободных аппаратов нет. Мужчина предположил, что медики ему отказали из-за того, что был поздний вечер. Пациент решил позвонить в Москву, в Роспотребнадзор. По словам свердловчанина, после этого его подключили к аппарату.