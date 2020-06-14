Свердловчанин добился подключения к аппарату ИВЛ только после звонка в Москву
Сегодня, 14:13ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Сысерти местный житель добился, чтобы его подключили к аппарату ИВЛ, позвонив в Москву на горячую линию Роспотребнадзора, пишет Ура.ру.
62-летний мужчина рассказал, что заболел пневмонией. В больнице ему стало плохо.
Перед глазами — стена, дышать не могу, рассказал свердловчанин.
Он попросил врачей подключить его к аппарату ИВЛ, однако ему сказали, что свободных аппаратов нет. Мужчина предположил, что медики ему отказали из-за того, что был поздний вечер. Пациент решил позвонить в Москву, в Роспотребнадзор. По словам свердловчанина, после этого его подключили к аппарату.
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