Свердловчанин попросил губернатора ввести «сухой закон» после аварии с Ефремовым
Сегодня, 11:04ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Руководитель проекта «Трезвый УрФО» Андрей Тумашов обратился к губернатору Свердловской области с просьбой ввести «сухой закон» после аварии с участием Михаила Ефремова, пишут «Вечерние ведомости».
В открытом письме свердловчанин предлагает ввести ограничения по продаже алкоголя на один год, также он предложил поощрять тех, кто не употребляет спиртные напитки «словом и делом».
Напомним, что на территории Свердловской области нельзя купить алкоголь после 19:00 из-за введенных ограничений. ДТП, о котором упоминает Тумашов, произошло 8 июня в Москве. Находясь за рулем, актер Михаил Ефремов выехал на встречную полосу и протаранил фургон. От полученных травм водитель фургона скончался. В крови Ефремова нашли следы алкоголя и наркотиков. Суд оставил его под домашним арестом.
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