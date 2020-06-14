Свердловчанин попросил губернатора ввести «сухой закон» после аварии с Ефремовым

В открытом письме свердловчанин предлагает ввести ограничения по продаже алкоголя на один год, также он предложил поощрять тех, кто не употребляет спиртные напитки «словом и делом».

Напомним, что на территории Свердловской области нельзя купить алкоголь после 19:00 из-за введенных ограничений. ДТП, о котором упоминает Тумашов, произошло 8 июня в Москве. Находясь за рулем, актер Михаил Ефремов выехал на встречную полосу и протаранил фургон. От полученных травм водитель фургона скончался. В крови Ефремова нашли следы алкоголя и наркотиков. Суд оставил его под домашним арестом.