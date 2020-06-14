В Нижнем Тагиле хозяин овощного магазина оштрафован на 50 тысяч за продажу фунфыриков
В Нижнем Тагиле предприниматель привлечен к административной ответственности за незаконную торговлю алкоголем. Ему выписан штраф в размере 50 тысяч рублей.
13 марта 2020 года полицией была проведена проверка торгового объекта «Овощи-фрукты», расположенного на улице Чайковского, 110. В ходе проверки был установлен факт незаконной продажи «Спирта этилового 95%». Данная продукция, объемом 0,7 литра была изъята.
По результатам проверки в отношении предпринимателя был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.17.1 КоАП РФ (Незаконная розничная продажа алкоголя). Дело было передано на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.
После рассмотрения материалов дела суд назначил предпринимателю штраф в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, изъятая алкогольная продукция была передана на уничтожение.
Ранее Арбитражный суд назначил штраф в размере 10 тысяч рублей другому тагильскому предпринимателю за незаконную реализацию пива торговой марки «Козел», объемом по 0,45 литра, без разрешительной документации.