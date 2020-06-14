В Нижнем Тагиле и окрестностях сохраняется высокая пожарная опасность
Сегодня, 18:12ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Нижнего Тагила сообщает о сохранении угрозы пожаров на территории округа.
Сюжеты: Нижний Тагил
По региональной шкале – это четвёртый класс горимости леса. В связи с этим на территории округа могут наблюдаться следующие неблагоприятные метеорологические явления как помутнение воздуха, опасные дымы. Помимо этого, спасатели предупреждают о возможных возникновении пламени, нагреве тепловым потоком и о тепловом ударе.
При возникновении ЧС, аварий и происшествий тагильчан просят информировать ЕДДС Нижнего Тагила по телефонам 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99 или 112.
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