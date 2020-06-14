В Нижнем Тагиле и окрестностях сохраняется высокая пожарная опасность

По региональной шкале – это четвёртый класс горимости леса. В связи с этим на территории округа могут наблюдаться следующие неблагоприятные метеорологические явления как помутнение воздуха, опасные дымы. Помимо этого, спасатели предупреждают о возможных возникновении пламени, нагреве тепловым потоком и о тепловом ударе.