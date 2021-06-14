Две недели дальнобойщик живет в сломанной фуре под Екатеринбургом

Две недели дальнобойщик живет в сломанной фуре под Екатеринбургом
Две недели дальнобойщик живет в сломанной фуре под Екатеринбургом
Сегодня, 13:14ОбществоФото: Е1.ru
Водитель фуры из Московской области уже две недели живет на 343 километре трассы Пермь — Екатеринбург. Заказчик, чей груз перевозил мужчина, бросил его на дороге, выгрузив содержимое грузовика.

О ситуации, в которую попал водитель большегруза из Московской области, рассказали очевидцы Е1. Автомобиль сломался две недели назад на подъезде к столице Среднего Урала, а водитель не смог устранить поломку и потому живет в фуре.

Заказчик приехал, выгрузил свой товар и бросил дальнобойщика там, рассказал очевидец.

Он уточнил, что у водителя по имени Владимир нет денег на ремонт автомобиля. В отчаянии он начал пить.

На место выезжали сотрудники ГИБДД. По данным издания, они посмотрели документы у водителя и уехали.

Сейчас воду и еду мужчине привозят другие автолюбители. Клич о помощи они бросили в соцсетях. Люди переживают, что от безысходности дальнобойщик покончит с собой.

Мужчина рассказал другим водителям, что успел связаться с братом, который обещал привезти деньги. В итоге он куда-то пропал. А у дальнобойщика сел аккумулятор на фуре и сотовый телефон. Он остался не только без средств к существованию, но и без связи.

Напомним, 4 марта водитель фуры умер за рулем на 36-м километре кольцевой дороги ЕКАД. Смерть водителя заметили и сообщили дальнобойщики, переговаривающиеся с помощью рации.

Сюжеты:
Екатеринбург
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