Две недели дальнобойщик живет в сломанной фуре под Екатеринбургом

Водитель фуры из Московской области уже две недели живет на 343 километре трассы Пермь — Екатеринбург. Заказчик, чей груз перевозил мужчина, бросил его на дороге, выгрузив содержимое грузовика.

О ситуации, в которую попал водитель большегруза из Московской области, рассказали очевидцы Е1. Автомобиль сломался две недели назад на подъезде к столице Среднего Урала, а водитель не смог устранить поломку и потому живет в фуре. Заказчик приехал, выгрузил свой товар и бросил дальнобойщика там, рассказал очевидец. Он уточнил, что у водителя по имени Владимир нет денег на ремонт автомобиля. В отчаянии он начал пить. На место выезжали сотрудники ГИБДД. По данным издания, они посмотрели документы у водителя и уехали. Сейчас воду и еду мужчине привозят другие автолюбители. Клич о помощи они бросили в соцсетях. Люди переживают, что от безысходности дальнобойщик покончит с собой. Мужчина рассказал другим водителям, что успел связаться с братом, который обещал привезти деньги. В итоге он куда-то пропал. А у дальнобойщика сел аккумулятор на фуре и сотовый телефон. Он остался не только без средств к существованию, но и без связи. Напомним, 4 марта водитель фуры умер за рулем на 36-м километре кольцевой дороги ЕКАД. Смерть водителя заметили и сообщили дальнобойщики, переговаривающиеся с помощью рации. Водитель фуры умер за рулем на трассе ЕКАД

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