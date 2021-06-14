Горящий пух и перепрофилирование «ковидных» больниц. Итоги дня в Свердловской области

Две недели водитель фуры из Московской области живет в сломанном автомобиле. Заказчик выгрузил содержимое грузовика и оставил мужчину на подъезде к Екатеринбургу. Водитель не смог устранить поломку и остался на трассе, кроме того, у него нет денег на ремонт. Воду и еду мужчине привозят автолюбители, они просят помочь неравнодушных в соцсетях, боясь, что от безысходности он может покончит с собой. По словам самого дальнобойщика, у него сели аккумуляторы на фуре и телефоне. Он успел связаться с братом, обещавшим привезти деньги на ремонт, однако родственник так и не появился.
Полная антисанитария творится в квартире многодетного тагильчанина Сергея Максимова, который остался воспитывать троих детей после смерти жены. Журналист TagilCity.ru побывал в жилище, после того как детей изъяли органы опеки в Дом ребенка. Сергея дома не оказалось, в квартиру редакцию пустила сестра погибшей Екатерины. Вдоль коридора были разбросаны осколки разбитого зеркала, а на кухне стояла застарелая плесневелая еда, при этом продуктов в холодильнике не было. В спальне Максимова обнаружилось разбросанное постельное белье, земля, палки и камни, а у входа находилось ведро, скорее всего, с естественными выделениями организма жильца. В детской комнате журналист запечатлел ободранные обои и грязное постельное белье на двухъярусной кровати. Неизвестные сообщили родственникам, что увезли Максимова в один из реабилитационных центров Нижнего Тагила.
Городская больница № 1 Нижнего Тагила снова начала принимать больных коронавирусом. Причиной для этого стало увеличение случаев заболевания, решение принял Минздрав Свердловской области. Для больных организован второй приемный покой и изолирован малый корпус стационара. В больнице отметили, что прививку от COVID-19 можно сделать во всех поликлиниках Нижнего Тагила.
187 вызова из 224 поступило в МЧС Свердловской области на тушение тополиного пуха и травы за последние сутки. В связи с этим, огнеборцы призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности в быту и на улице. По пуху огонь распространяется очень быстро и может перейти на жилые дома или автомобили, вызвав крупный пожар. В случае установления поджога, в результате которого нанесён крупный материальный ущерб, может быть возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).