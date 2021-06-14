Горящий пух и перепрофилирование «ковидных» больниц. Итоги дня в Свердловской области

Две недели водитель фуры из Московской области живет в сломанном автомобиле. Заказчик выгрузил содержимое грузовика и оставил мужчину на подъезде к Екатеринбургу. Водитель не смог устранить поломку и остался на трассе, кроме того, у него нет денег на ремонт. Воду и еду мужчине привозят автолюбители, они просят помочь неравнодушных в соцсетях, боясь, что от безысходности он может покончит с собой. По словам самого дальнобойщика, у него сели аккумуляторы на фуре и телефоне. Он успел связаться с братом, обещавшим привезти деньги на ремонт, однако родственник так и не появился.