На нашествие мошек жалуются жители многоэтажки на улице Ермака в Тагиле (видео)

На нашествие мошек жалуются жители многоэтажки на улице Ермака в Тагиле (видео)
На нашествие мошек жалуются жители многоэтажки на улице Ермака в Тагиле (видео)
Сегодня, 16:02ОбществоЕвгения Гаева Фото: TagilCity.ru
По словам жильцов дома № 29 на улице Ермака в Нижнем Тагиле, их подъезды заполонили полчища мошек. Они летят из подвала и проникают в квартиры. С каждым днем насекомых становится все больше.

С декабря 2020 года жители пятиэтажного дома № 29 на улице Ермака в Нижнем Тагиле обивают пороги своей управляющей компании с просьбами навести порядок в подвале, откуда исходит запах фекалий. После неоднократных жалоб в доме прочистили стоки, однако вонь никуда не исчезла.

Мы обращались уже и в УК, и в жилинспекцию, и в администрацию города, и в «Водоканал-НТ» с просьбами устранить проблемы с канализацией, из-за которой мы всем домом задыхаемся от вони. Ни водоканал, ни УК «Ермак», ни мэрия — никто не отреагировал, только друг на друга сваливают, рассказала TagilCity.ru жительница дома Ксения.

По ее словам, неделю назад из подвала, к которому у жильцов нет доступа, стали вылетать огромные мошки. К сегодняшнему дню сотни насекомых превратились в тысячные полчища.

Судя по видеокадрам, которыми с редакцией поделилась Ксения, мошки облепили весь подъезд, где она проживает, — от первого до верхних этажей. Они сидят на стенах и потолке, на полу, дверях, окнах и батареях, установленных в местах общего пользования. Все облеплено насекомыми и снаружи дома: стены, двери и даже лавочки.

Видео:tagilcity.ru

Нам страшно выходить из квартиры, их тысячи и с каждым днем становится все больше. А у нас в подъезде проживает 8 маленьких детей, резюмирует женщина.

Жители одного из подъездов многоквартирника еще в апреле подготовили коллективную жалобу о бездействии УК «Ермак», которую намерены направить во все инстанции — прокуратуру, Роспотребнадзор, областную жилищную инспекцию и прочие. В надежде на решение проблемы, эта жалоба весной так и не была отправлена. Однако теперь, видя бездействие коммунальщиков, жильцы готовы разослать письма адресатам.

В управляющей компании «Ермак», обслуживающей данный дом, получить оперативный комментарий не удалось.

Напомним, сотни тараканов заполонили многоквартирный дом на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле. По заявке жильца, которую он подал в УК «Ермак», в одном из подъездов дома была проведена дезинсекция, однако насекомые вскоре снова вернулись.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
видеообществоЕрмакамногоэтажный домподвалнасекомыеНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы