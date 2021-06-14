На нашествие мошек жалуются жители многоэтажки на улице Ермака в Тагиле (видео)

По словам жильцов дома № 29 на улице Ермака в Нижнем Тагиле, их подъезды заполонили полчища мошек. Они летят из подвала и проникают в квартиры. С каждым днем насекомых становится все больше.

С декабря 2020 года жители пятиэтажного дома № 29 на улице Ермака в Нижнем Тагиле обивают пороги своей управляющей компании с просьбами навести порядок в подвале, откуда исходит запах фекалий. После неоднократных жалоб в доме прочистили стоки, однако вонь никуда не исчезла. Мы обращались уже и в УК, и в жилинспекцию, и в администрацию города, и в «Водоканал-НТ» с просьбами устранить проблемы с канализацией, из-за которой мы всем домом задыхаемся от вони. Ни водоканал, ни УК «Ермак», ни мэрия — никто не отреагировал, только друг на друга сваливают, рассказала TagilCity.ru жительница дома Ксения. По ее словам, неделю назад из подвала, к которому у жильцов нет доступа, стали вылетать огромные мошки. К сегодняшнему дню сотни насекомых превратились в тысячные полчища. Судя по видеокадрам, которыми с редакцией поделилась Ксения, мошки облепили весь подъезд, где она проживает, — от первого до верхних этажей. Они сидят на стенах и потолке, на полу, дверях, окнах и батареях, установленных в местах общего пользования. Все облеплено насекомыми и снаружи дома: стены, двери и даже лавочки. Видео: tagilcity.ru Нам страшно выходить из квартиры, их тысячи и с каждым днем становится все больше. А у нас в подъезде проживает 8 маленьких детей, резюмирует женщина. Жители одного из подъездов многоквартирника еще в апреле подготовили коллективную жалобу о бездействии УК «Ермак», которую намерены направить во все инстанции — прокуратуру, Роспотребнадзор, областную жилищную инспекцию и прочие. В надежде на решение проблемы, эта жалоба весной так и не была отправлена. Однако теперь, видя бездействие коммунальщиков, жильцы готовы разослать письма адресатам. В управляющей компании «Ермак», обслуживающей данный дом, получить оперативный комментарий не удалось. Напомним, сотни тараканов заполонили многоквартирный дом на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле. По заявке жильца, которую он подал в УК «Ермак», в одном из подъездов дома была проведена дезинсекция, однако насекомые вскоре снова вернулись. «Их все устраивает»: тараканы заполонили многоквартирный дом на Вые в Нижнем Тагиле

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