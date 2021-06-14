Почему жители Нижнего Тагила не любят оставлять чаевые?

Иногда это очень обидно, я работаю в двухэтажном ресторане, кухня находится на втором этаже, а зал на первом, бегаю по лестницам за блюдами, ноги устают и если твои старания не оцениваются — разочаровывает. Оклад у нас зависит от продаж. То есть вся наша зарплата зависит напрямую от гостей ресторана,рассказал один из работников обслуживающей сферы.